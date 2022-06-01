В кабмине одобрили передачу ГИБДД данных о здоровье водителей

Эта информация будет в автоматическом режиме поступать в ГИБДД из медучреждений

Законопроект об обмене информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД для своевременного отстранения от управления автомобилями одобрен комиссией по законопроектной деятельности в правительстве. Об этом в среду, 1 июня, рассказал член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам Груздева, информация о здоровье водителей будет в автоматическом режиме поступать в ГИБДД из медицинских учреждений, что ускорит принятие решений об аннулировании водительских прав у граждан, имеющих противопоказания по здоровью. Это касается прежде всего больных наркоманией и алкоголизмом.

В настоящее время непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию раз в десять лет — по истечении срока действия прав. Если в этот период у человека появляются какие-то медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом не поступает своевременно в ГИБДД. В результате водители, как правило, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских прав, сообщает "Интерфакс".

Ранее Верховный суд России поставил точку в спорах о том, можно ли садиться за руль автомобиля после приема корвалола. В решении подчеркивается, что законодательство запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, в том числе и в результате приема разрешенных лекарств.

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