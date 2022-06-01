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Синоптик назвал сроки открытия купального сезона

15:04
  • среда
  • 01 июня 2022

Лето в средней полосе России ожидается теплым

Купальный сезон в Центральной России можно будет открывать к середине июня. Такой прогноз в среду, 1 июня, дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По мнению синоптика, полноценный купальный сезон на юге России можно будет открывать уже в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет 20 градусов тепла и выше.

В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня, прогнозирует эксперт.

В целом лето в средней полосе России должно быть теплым и умеренно влажным, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая, однако влажная погода ожидается в столичном регионе в первые выходные наступившего лета. Прогнозируются температурные значения, которые будут близки к климатической норме.

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