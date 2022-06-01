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Один человек погиб при взрыве в пятиэтажке в Мытищах

13:54
  • среда
  • 01 июня 2022

Пострадал ребенок

Прокуратура Подмосковья выясняет обстоятельства инцидента в Мытищах. В жилой пятиэтажке взорвался газ, есть жертвы и пострадавшие.

Стала известна причина взрыва в пятиэтажке в Раменском
Видео с места взрыва газовых баллонов на трассе в Сергиевом Посаде

"По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется", — сообщила прокуратура в Telegram.

После взрыва возник пожар. В экстренных службах сообщили, что возгорание локализовано на площади 120 квадратных метров.

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