Один человек погиб при взрыве в пятиэтажке в Мытищах

Пострадал ребенок

Прокуратура Подмосковья выясняет обстоятельства инцидента в Мытищах. В жилой пятиэтажке взорвался газ, есть жертвы и пострадавшие.

"По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется", — сообщила прокуратура в Telegram.

После взрыва возник пожар. В экстренных службах сообщили, что возгорание локализовано на площади 120 квадратных метров.

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