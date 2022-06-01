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Кремль: ЛДНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем

14:17
  • среда
  • 01 июня 2022

В Москве уверены, что они не ошибутся

В Кремле прокомментировали возможность вхождения некоторых регионов Украины и Донбасса в состав России.

Решение должны принять местные жители, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва уверена, что они примут верное решение.

"Жители двух государств - ЛНР и ДНР и жители территорий - Запорожья, Херсонщины, именно они должны принимать решения о своем будущем. И мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение", - отметил спикер Кремля.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская и Запорожская области Украины, а также ДНР и ЛНР без сомнения войдут в состав России.

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