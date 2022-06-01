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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем защиты детей

14:52
  • среда
  • 01 июня 2022

Мэр отметил, что от детей зависит будущее России

С Днём защиты детей жителей Москвы поздравил мэр столицы. Сергей Собянин поблагодарил всех, кто воспитывает подрастающее поколение с любовью и уважением, и отметил, что от наших детей зависит будущее России.

В связи с этим в городе идёт масштабное развитие и строительство современных детских садов, школ, спортивных площадок и поликлиник. Юные москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь, а сеть творческих кружков и секций в столице - крупнейшая в мире.

Большое внимание власти уделяют и поддержке семей. Так, родители, воспитывающие детей, могут рассчитывать на пособия или помощь в поиске работы в период временных трудностей.

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