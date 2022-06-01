Образование, здравоохранение и соцвыплаты: как Москва помогает детям и их родителям

Сегодня отмечается Международный день защиты детей

В Москве проходит множество мероприятий для юных москвичей: мастер-классы, квесты, фестивали и концерты. Столица постоянно оказывает поддержку семьям с детьми. А тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, помогут в специальных центрах.

Одни играют в настольный теннис, другие учатся делать стрижки, а третьи ставят опыты и разгадывают премудрости химических процессов. Всё это - бесплатные занятия для школьников и детсадовцев в семейном центре "Зюзино". Особое внимание - детям с ограниченными возможностями: педагоги, психологи и логопеды помогают развивать мелкую моторику и коммуникативные способности. Такие современные учреждения работают в каждом округе города. И попасть в них может любая семья с детьми, постоянно проживающая в столице. Главная задача центра - помочь родителям с воспитанием и развитием подрастающего поколения.

"Старшие мои дети были по программе поддержки семьи с талантливыми детьми в детском центре "Орлёнок", вот недавно вернулись. А наш маленький Севочка посещает различные кружки, где тренирует свою мелкую моторику - лепит, рисует", - многодетная мать Ирина Красильникова.

Ирина растит троих детей без мужа. И мама и дети смогли пережить развод и наладить отношения благодаря работе с психологами центра.

"Мы очень благодарны этому центру. Он оказывает нам очень большую поддержку. И в принципе всем семьям, которые оказываются в тяжёлой жизненной ситуации, он очень сильно помогает", - говорит женщина.

Больше четырёх лет тому назад в центрах открылся специальный проект - служба медиации. Она помогает разобраться с любыми конфликтами в семьях: поколенческими, супружескими и межличностными. В ближайшее время здесь заработает Школа юного медиатора. На занятия уже записались почти 600 подростков, попавших в непростую жизненную ситуацию.

"Проект поможет понять поведение собеседника в конфликтной ситуации и раскрыть личностные качества подростка, снизить агрессию и конфликтность в общении. На занятиях ребята узнают о роли медиатора как профпосредника, который выступает третьей стороной при решении споров", - говорит заместитель директора Семейного центра "Зюзино" Татьяна Ефимова.

Помогут в семейном центре и в бытовом плане. Если, к примеру, одинокой маме не хватает денег, она может обратиться сюда за материальной помощью. А если родители потеряли работу, то их направят в службу занятости и расскажут, как получить временное пособие. Всё это - часть обширной программы поддержки столичных семей. Сегодня с Днем защиты детей москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "Маленькие москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Каждому доступны кружки, секции, детские технопарки. Особое внимание уделяем детям с инвалидностью. Создаём условия для их учёбы в обычных школах, чтобы они росли среди сверстников. Любая московская семья с детьми может рассчитывать на поддержку города. Например, пособия или помощь в поиске работы, когда есть временные трудности".

Ксения Игнатова и Егор Хлябич. "ТВ Центр".

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