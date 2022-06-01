Собянин: Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с огромным успехом

Фестиваль продлится до конца недели

Почти сто тысяч человек уже посетили фестиваль "Рыбная неделя" который сейчас проходит в столице. Для покупателей представлено 20 видов промысловых рыб - каспийская сельдь, астраханский толстолобик, якутская нельма и не только. Всего в Москву доставлено свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов. Сегодня одну из площадок в центре города посетил мэр Сергей Собянин.

Свежайшие крымские устрицы с лимоном, а еще можно выбрать с земляникой. Тут же готовят северные креветки на открытом огне. В меню - любой каприз: щука старорусская или национальная финская уха. Фестиваль "Рыбная неделя" в шестой раз радует морскими и речными деликатесами на самый взыскательный вкус. Все посетители - с "уловом".

Центр столицы на этой недели превратился в оживленный рыбный рынок. На площади Революции выстроились шеренги морских ракушек. Гигантские камчатские крабы обстоятельно исследуют аквариум. Здесь продукция напрямую от поставщиков и рыбозаводчиков: щука, стерлядь, кефаль, ставрида, есть осетр, палтус и живые черноморские мидии и устрицы. Все расхватывают буквально ведрами.

На площадках фестиваля, а их больше 20 по всей Москве, можно попробовать и промысловую рыбу - каспийскую сельдь, астраханский толстолобик, якутскую нельму, мурманскую скумбрию и дальневосточный гребешок. На "Рыбную неделю" в столицу доставили свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов. В этом году продажи бьют рекорды прошлых лет.

"Ассортимент, который здесь предлагается, просто огромен! Со всех морей России - и северные моря, и дальневосточные, Каспий, Черное море. Около 20 видов вкуснейших рыб. Буквально за несколько дней мы продали в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы. Тоже показатель того, что фестиваль пользуется успехом. И самое главное - здесь российские предприятия, российские промышленники. Москвичи лучше узнают продукцию, а поставщики лучше узнают российский рынок", - рассказал Сергей Собянин.

"Это популяризация нашей отечественной сельхозпродукции, в том числе рыбной. Вы здесь можете увидеть все наименования и бренды. Камчатский краб, дальневосточный лосось, и карельская форель. И все можно попробовать", - говорит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По ценам ниже рыночных на площадках фестиваля можно попробовать свежайшую продукцию, а еще увидеть яркие гастрономические шоу, поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах и активностях. На все еще можно успеть - "Рыбная неделя" продлится до воскресенья.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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