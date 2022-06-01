"Аэроэкспрессы" начали курсировать до терминалов B и C в "Шереметьево"

Путь от Белорусского вокзала составит примерно 50 минут

Сегодня в Шереметьево открылась новая железнодорожная станция. Теперь пассажиры смогут напрямую доезжать из центра Москвы до терминалов В и С.

До этого составы ходили только к терминалу D. Тем же, кому нужен был Северный комплекс, приходилось добираться на автобусах от метро "Ховрино", либо на такси.

И сегодня же запущены новые двухэтажные "Аэроэкспрессы". Они будут курсировать с интервалом в полчаса. С Белорусского вокзала до терминалов В и С путь составит примерно 50 минут. Это намного быстрее чем на машине.

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