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"Аэроэкспрессы" начали курсировать до терминалов B и C в "Шереметьево"

15:05
  • среда
  • 01 июня 2022

Путь от Белорусского вокзала составит примерно 50 минут

Сегодня в Шереметьево открылась новая железнодорожная станция. Теперь пассажиры смогут напрямую доезжать из центра Москвы до терминалов В и С.

До этого составы ходили только к терминалу D. Тем же, кому нужен был Северный комплекс, приходилось добираться на автобусах от метро "Ховрино", либо на такси.

И сегодня же запущены новые двухэтажные "Аэроэкспрессы". Они будут курсировать с интервалом в полчаса. С Белорусского вокзала до терминалов В и С путь составит примерно 50 минут. Это намного быстрее чем на машине.

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Железнодорожный терминал в Шереметьево
Железнодорожный терминал в Шереметьево
Железнодорожный терминал в Шереметьево
Железнодорожный терминал в Шереметьево
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