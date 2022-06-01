Московские производители лаков и красок успешно переходят на российское сырье

И наращивают производство

Московские предприниматели успешно осваивают импортозамещение в сфере лакокрасочного производства. Еще несколько месяцев назад больше половины всех ингредиентов поступало из-за границы. Когда пришлось срочно искать замену, оказалось, что нужные компоненты уже давно делают и в России.

На лакокрасочной кухне Ольга Чунихина – шеф-повар. Рабочие, конечно, поднесут ей тяжелые мешки, поскольку хрупкой девушке это не под силу, но создание новых, оригинальных материалов для отделки столичных фасадов - в надежных женских руках.

"Бывает, что и с первого раз получается. Бывает, что месяцами ищем новые пути, какие-то ингредиенты добавляем", - говорит инженер-технолог Ольга Чунихина.

Предприятие 10 лет назад организовал не химик и не строитель. Придя из армии, юрист по образованию понял: с такими темпами капитального ремонта в столице производство лаков и красок может быть прибыльным бизнесом. Колдовство химика-технолога и организованные поставки компонентов делали свое дело.

"Было очень много у нас импортного сырья на рынке. Они довольно успешно конкурировали на рынке. И была возможность по условиям выбить в нужных объемах. Т.е. проблем не было. Соответственно, работали на импортном сырье", - рассказывает директор лакокрасочного предприятия Сергей Стрелец.

Из-за рубежа поступала половина компонентов. Качественно, интересно по цене, бесперебойно…. До того момента, когда началась экономическая блокада России. А предприятие – один из крупнейших поставщиков для организаций, которые делают капитальный ремонт столичных домов.

"Если бы предприятие не смогло переориентироваться с учетом современным российских технологий, то действительно работы могли бы приостановиться", - говорит начальник производственно-технического управления Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Иван Левкин.

Однако в компании узнали, что аналогичные компоненты производят и в России. Предприятия ближе, поэтому продукцию можно быстро доставить, к тому же цена ниже. Решили попробовать и не прогадали.

"Эти продукты зарекомендовали себя с очень хорошей стороны. Материалы качественные, подходят под все наши стандарты", - говорит Левкин.

Внешний вид дома, больше похожего на общежитие, вызывает споры у историков и архитекторов - стоит ли считать подобные здания культурным наследием. Их начали возводить в 20-х годах прошлого столетия. Дубровку тогда только включили в состав Москвы. И для рабочих близлежащих заводов стали делать массовое и очень комфортабельное по тем временам жилье.

"Уникальны они тем, что период массового недорогого строительства – он очень короткий. Эти дома, которые еще лет 100 простоят, они представляют историческую ценность, и больше такой архитектуры вы не увидите нигде, - говорит историк архитектуры авангарда Мария Веселенок.

И здесь не имеет значения возраст, архитектурный стиль и степень исторической ценности зданий. Важно, что запланированные в столице работы должны быть выполнены.

Всего за месяц здесь смогли увеличить процент отечественных компонентов до 80. На предприятии говорят, чтобы довести эту цифру до ста, уйдет не больше полугода.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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