"Капсулу времени" для потомков заложили в Ленинской библиотеке

Послание разместили в цоколе

В Ленинской библиотеке сегодня торжественно заложили "капсулу времени" для будущих поколений.

В историческом здании уже второй год идет масштабная реставрация. Послание для потомков решено было поместить в цоколе, на новом инженерном этаже, где сейчас меняют коммуникации.

Кроме письма, в котором рассказывается о жизни библиотеки и ее фонда в XXI веке, в капсулу положили памятную монету с изображением основателя - графа Николая Румянцева.

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