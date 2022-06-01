В Москве открыли памятник писателю Самуилу Маршаку

Скульптуру разместили на Лялиной площади

В центре Москвы открыли памятник Самуилу Маршаку, пожалуй, самому любимому детскому поэту в нашей стране.

Бронзовая скульптура высотой почти 4 метра появилась на самой маленькой и уютной площади города - Лялиной, недалеко от того места, где литератор прожил почти четверть века. Средства на монумент москвичи собирали сами.

Фигура поэта помещена в кресло, точно такое, какое стояло у него в кабинете. Рядом - дети, перед которыми Маршак открыл книгу.

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