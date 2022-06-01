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Гоночный болид Московского Политеха испытали на реальной трассе

15:32
  • среда
  • 01 июня 2022

Автомобиль построен на 80% из российских комплектующих

В Московском Политехе испытали улучшенный болид "Феникс". Создатели спорткара - команда инженеров и студентов, влюблённых в технику. За рулём - российские автогонщики.

260 километров в час! "Феникс" буквально летит над трассой. Это - улучшенный спортпрототип московского Политеха. В то, что болид собирали в стенах университетской лаборатории, сложно поверить. Автомобиль построен на 80% из российских комплектующих. Его улучшили, и теперь он конкурирует с мировыми гигантами автоспорта.

"Мы доработали двигатель, мы подняли мощность. Частично доработали аэродинамику. И вот на тестах, к примеру, которые были вчера, мы смогли снять 1.5 секунды с нашего прошлого времени", - рассказывает гоночный инженер, сотрудник Центра развития инжиниринга Московского Политеха Роман Зимов.

И это не предел, обещают разработчики. В лаборатории работает профессиональная инженерная команда, которая специализируется на гонках: молодые механики и, конечно, сами студенты Политеха. После лекций - реальная практика. Мечта любого первокурсника, который любит скорость и соревнования.

"Ну, например, о том, каким образом происходит турбирование мотора, мои однокурсники знают лишь поверхностно, а я, например, в целом понимаю, как это работает, каким образом это настраивается", - рассказывает студент первого курса факультета машиностроения Московского политехнического университета Андрей Ноговицын.

Настраивают и разрабатывают. В команде студентов-машиностроителей - не только парни. Девушки отвечают за аэродинамику: обвес, крылья, передние и задние диффузоры, все это женских рук дело.  

"Я целенаправленно шла в Московский Политех, зная, что здесь есть гоночные команды. И при первой возможности прошла набор и вот попала в команду", - говорит маркетолог команды ФДР, студентка 1 курса Московского политехнического университета Дарья Панькова.

Команда для участия в гонках в Московском Политехе была создана в 2006 году. За это время студенты  построили 12 болидов.

Приняли участие в соревнованиях по всему миру и громко заявили о себе. Сейчас молодые машиностроители Московского Политеха занимают самое высокое место в рейтинге среди студенческих команд России. А начиналось все с одного студента - иностранца из Эквадора.

"Я всегда занимался так или иначе гоночным машинами, мотоциклами, а здесь, считай, жил уже 3 года, и мне уже было скучно: нет гонок, нет машин. Где-то далеко, у богатых ребят есть гонки, но у меня-то нет... У моих одногруппников нет, надо было как-то исправить ситуацию, а у меня был очень хороший руководитель, который все это поддержал", - рассказывает инженер-конструктор, декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Первый болид изготовили на базе преподавательской девятки в арендованном гараже. Теперь же за рулем этих машин уже не студенты, а всемирно известные пилоты. В 2017 году команда Московского Политеха начала свою работу над гоночным спортпрототипом "Феникс". Инженеры с техническими задачами справились успешно — команда заняла первое место в российских многочасовых автомобильных гонках на выносливость и установила собственный рекорд круга. Но самые важные задачи у Политеха еще впереди. Этим летом "Феникс" стартует в очередном этапе соревнований и, возможно, когда-нибудь команда Политеха примет участие в мировом первенстве во французском Ле-Мане.

Елена Сахно, " ТВ Центр".

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Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
Гоночный болид "Феникс"
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