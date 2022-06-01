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Стены Новой Третьяковки украсили муралы школьников и студентов

16:29
  • среда
  • 01 июня 2022

Авторами стали победители конкурса уличных художников

Новая Третьяковка как арт-объект под открытым небом. Школьники и студенты разрисовали фасады огромного здания.

Авторы - победители открытого конкурса уличных художников. Из сотен работ профессиональное жюри выбрало именно эти. Они больше всего соответствуют духу современной Третьяковки. Самое масштабное  полотно - мурал Дмитрия Аске. Главное - отойти подальше, чтобы увидеть картину целиком и заметить явную  перекличку с советской монументальной мозаикой.

Рядом - муралы поменьше. Каждый выполнен в своей стилистике. Но все очень яркие. Студенты рисовали их самостоятельно. А вот детям воплотить замыслы помогли взрослые.

"У взрослых и у юных авторов были разные условия участия.  У взрослых это было портфолио-ревью, а молодые ребята, школьники, они должны были подумать на тему "Что такое русское искусство", и не только нарисовать какой-то рисунок, но и обосновать его концептуально", - рассказала руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

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