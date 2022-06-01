В Пятигорске верующие отменили концерт Киркорова

Артист провоцирует публику

Пятигорский концерт российского певца Филиппа Киркорова отменили из-за жалоб верующих.

"Концерта Киркорова не будет, его отменяют. Те, кто успел приобрести билеты, могут их вернуть", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник Северо-Кавказской госфилармонии имени Сафонова.

Причиной послужили жалобы местных жителей. Их оскорбило то, что в одном из концертных номеров во время исполнения трека "Мария Магдалена" Киркоров взбирается на христианский крест, поваленный набок.

Ранее против концерта выступила также Пятигорская епархия. Она сообщила, что после выступления в Москве певец не изменил программу концерта.

В начале мая Киркоров извинился за номер с крестом и сообщил, что номер посвящен его маме. Артист призвал не искать в номере зло и отнестись к выступлению как к "фантазийной истории".

"Не думал, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьи-то чувства своим номером "Мария Магдалена", - сообщил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"