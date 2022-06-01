Кремль объяснил недоверие Киеву в вопросе применения РСЗО против России

Чтобы доверять, нужен опыт исполнения обещаний

Чтобы доверять заявлениям украинских властей о неиспользовании поставляемого Западом оружия против России, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Об этом в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, весь ход событий подтверждает, что заявления Киева, начиная с главного предвыборного обещания президента Украины Владимира Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержаны не были.

Представитель Кремля также напомнил о невыполнении Украиной Минских соглашений, которые "канули в лету, причем по вине украинской стороны".

С учетом этого кредита доверия к украинской стороне у нас нет, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США одобрили поставки на Украину РСЗО, способных бить на дальние расстояния. Российский посол в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву.

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