Кремль предупредил о глобальном продовольственном кризисе

Это результат незаконных антироссийских санкций

Мир на пороге глубокого продовольственного кризиса. Это результат незаконных антироссийских ограничений, вводимых Западом, а также действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков напомнил, что Россия- один из основных мировых поставщиков зерна.

"По разным каналам идет обсуждение этой темы. Действительно, потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных поставщиков, то бишь нас", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что роль сыграли и действия киевского режима. Украинские власти заминировали подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу. При этом Россия вывозу зерна никак не препятствует, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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