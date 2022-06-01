На нефтебазе в Башкирии взорвался резервуар

Есть пострадавшие

На территории нефтебазы в Белорецком районе Башкирии произошел взрыв резервуара, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского Госкомитета по ЧС.

"Сегодня в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в селе Железнодорожный Белорецкого района на нефтебазе взорвался резервуар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, пострадали двое мужчин.

Подробности случившегося устанавливаются.

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