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На нефтебазе в Башкирии взорвался резервуар

14:26
  • среда
  • 01 июня 2022

Есть пострадавшие

На территории нефтебазы в Белорецком районе Башкирии произошел взрыв резервуара, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского Госкомитета по ЧС.

Один человек погиб при взрыве в пятиэтажке в Мытищах
Стала известна причина взрыва в пятиэтажке в Раменском

"Сегодня в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в селе Железнодорожный Белорецкого района на нефтебазе взорвался резервуар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, пострадали двое мужчин.

Подробности случившегося устанавливаются.

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Последствия взрыва на нефтебазе
Последствия взрыва на нефтебазе
Последствия взрыва на нефтебазе
Последствия взрыва на нефтебазе
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