Посол ДНР назвала условие для проведения референдума

Должны иметь возможность принять участие все жители республики

Посол Донецкой народной республики в Москве Ольга Макеева оценила возможность проведения в ДНР референдума о вхождении в состав России.

"Это очень важный, жизненный вопрос. Откровенно говоря, мы живем с этой мыслью все восемь лет. Но это тот вопрос, который должен обсуждаться исключительно в мирной ситуации", - сказала дипломат (цитата по РИА "Новости").

Как добавила Макеева, в референдуме должны иметь возможность принять участие все жители ДНР, поэтому "в первую очередь нужно освободить территорию, установить мир".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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