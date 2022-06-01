"Мало заразен": вирусолог рассказал о вирусе оспы обезьян

Но контактный путь передачи все же возможен

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал подробности о вирусе оспы обезьян, который в последние недели стал распространяться в Европе.

"Вирус может передаваться воздушно-капельным путем, но все-таки у этого вируса есть такая особенность - он мало заразен", - отметил специалист (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что для заражения необходима большая доза вируса. В частности, это должен быть длительный контакт "лицом к лицу" для передачи воздушно-капельным путем.

"Контактный путь тоже возможен, особенно если у человека есть поражения на коже", - уточнил Альтштейн.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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