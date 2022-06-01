ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

14:40
  • среда
  • 01 июня 2022

Точный срок не назван

По дипломатическим каналам ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом в среду, 1 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Турция допустила решение вопроса с украинским зерном за пару недель
Турция рассказала об отношении к антироссийским санкциям

Как отметил представитель Кремля, сроки поездки Путина в Турцию "обозначились", конкретная дата как таковая пока не назначена — она будет согласовываться по дипканалам.

Песков подчеркнул, что о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции речь не идет — главы государств могут встретиться лишь для подписания "некоего документа", однако работа над ним приостановлена.

При этом Песков уточнил, что предстоящий 8 июня визит главы МИДа Сергея Лаврова в Турцию косвенно связан с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, "контекст у всего этого один", сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее вновь заявил, что хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин с визитом в Турции
Владимир Путин с визитом в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.