В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Точный срок не назван

По дипломатическим каналам ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом в среду, 1 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, сроки поездки Путина в Турцию "обозначились", конкретная дата как таковая пока не назначена — она будет согласовываться по дипканалам.

Песков подчеркнул, что о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции речь не идет — главы государств могут встретиться лишь для подписания "некоего документа", однако работа над ним приостановлена.

При этом Песков уточнил, что предстоящий 8 июня визит главы МИДа Сергея Лаврова в Турцию косвенно связан с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, "контекст у всего этого один", сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее вновь заявил, что хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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