Вклад Катрин Денев в мировой кинематограф отметили "Золотым львом"

Награждение состоится во время фестиваля в Венеции

Французская актриса Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва" Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф, сообщает пресс-служба смотра.

Награждение состоится во время фестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.

"Бесспорный актерский талант в сочетании утонченной и неординарной красоты сделали актрису лицом французского кино, дивой вне времени, настоящей иконой большого экрана", - отметил художественный руководитель смотра Альберто Барбера.

На счету Денев более 140 ролей. Она получила венецианский Кубок Вольпи как лучшая актриса за работу в фильме Николь Гарсии "Вандомская площадь" (1998). В 2006 году возглавляла жюри Венецианского кинофестиваля.

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