Австрия заплатила за российский газ в рублях

В Вене заявили, что никаких проблем с оплатой не возникло

Оплату за российский газ по новой схеме произвела австрийская энергетическая компания OMV. В концерне отметили, что никаких проблем при этом не возникло.

"Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было", — приводит заявление представителя OMV ТАСС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что газовое эмбарго против России в рамках нового пакета санкций обсуждаться не будет. В то же время, он пригрозил "Газпрому" отобрать газохранилище в Хайдахе. Если российский концерн не будет заполнять хранилище газом, Вена передаст его другим поставщикам энергии.

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