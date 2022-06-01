Эрдоган объявил о новой операции на севере Сирии

По его словам, начинается новая фаза "формирования зоны безопасности"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении на севере Сирии новой антитеррористической операции, передает агентство "Анадолу".

"Начинается новая фаза формирования "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что будут зачищены от боевиков и другие приграничные с Турцией районы.

Прежде СМИ писали, что Турция начнет антитеррористическую операцию в четырех регионах Сирии.

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