Эрдоган объявил о новой операции на севере Сирии

По его словам, начинается новая фаза "формирования зоны безопасности"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении на севере Сирии новой антитеррористической операции, передает агентство "Анадолу".
"Начинается новая фаза формирования "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж", - сказал турецкий лидер.
Он добавил, что будут зачищены от боевиков и другие приграничные с Турцией районы.
Прежде СМИ писали, что Турция начнет антитеррористическую операцию в четырех регионах Сирии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"