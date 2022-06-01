МВД Украины признало рост мародерства и числа угонов в стране

За последние три месяца возбуждено около восьми тысяч уголовных дел

Картина преступности на Украине кардинально изменилась с началом российской спецоперации. На первый план вышли мародерство, мошенничество и угон автомобилей, сообщил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин. Кроме того, преступники все чаще используют оружие.

"Сейчас мы сталкиваемся и с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более и более актуальной", — прогнозирует Енин.

Замглавы МВД отметил, что в первые дни марта полицейские всех регионов столкнулись с попытками групп молодых людей ограбить ювелирные лавки и автосалоны. Эта волна остановилась лишь когда они увидели, что полиция готова применять оружие.

По словам Енина, начато расследование около восьми тысяч уголовных производств в категории "мародерство". По ним проходят как военные, так и мирные граждане, пишут "Известия".

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