Путин предложил вернуть звание "Мать-героиня"

Выплата составит 1 миллион рублей

Президент России Владимир Путин в среду поддержал идею возродить в стране почетное звание "Мать-героиня", передает ТАСС.

По словам главы государства, выплата женщинам, получившим данное звание, составит 1 миллион рублей.

Кроме того, президент сообщил, что единовременная выплата за медаль многодетным семьям составит 200 тысяч рублей, при ордене родительской славы - 500 тысяч.

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года.

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"Сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. Речь идет об организации медицинской помощи, получении хорошего образования, востребованной специальности", - сказал Путин.

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