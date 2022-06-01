ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил вернуть звание "Мать-героиня"

15:22
  • среда
  • 01 июня 2022

Выплата составит 1 миллион рублей

Президент России Владимир Путин в среду поддержал идею возродить в стране почетное звание "Мать-героиня", передает ТАСС.

В России выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мишустин рассказал о едином Фонде пенсионного и социального страхования

По словам главы государства, выплата женщинам, получившим данное звание, составит 1 миллион рублей.

Кроме того, президент сообщил, что единовременная выплата за медаль многодетным семьям составит 200 тысяч рублей, при ордене родительской славы - 500 тысяч.

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года.

Особое внимание российский лидер призвал обратить на детей Донбасса

"Сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. Речь идет об организации медицинской помощи, получении хорошего образования, востребованной специальности", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мать с детьми
Мать с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.