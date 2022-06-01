Обладатели Пушкинской карты ежемесячно тратят почти 1 млрд рублей

Об этом рассказали в Минкульте

Владельцы Пушкинской карты по всей России каждый месяц приобретают билеты на участвующие в программе мероприятия на сумму почти 1 млрд рублей. Об этом в среду, 1 июня, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

По словам главы Минкульта, выбор проектов для включения в программу "Пушкинская карта" стал вызовом для ведомства, поскольку "очень важно было совместить имя Александра Сергеевича Пушкина с невероятными современными цифровыми возможностями".

При этом удалось организовать более 90 тысяч культурных мероприятий в рамках проекта по всей России, цитирует Любимову РИА Новости.

Ранее стало известно, что программа "Пушкинская карта" будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки. Благодаря этому молодые россияне смогут на льготной основе ознакомиться с современными отечественными кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода.

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