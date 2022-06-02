Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

У Тельцов этот четверг — неподходящий день для шопинга; Близнецам стоит отдохнуть

Овны

Марс в вашем знаке сохраняет свои позиции сильного и храброго воина, которому не терпится сделать что-то значимое. Готовьте планы, очень скоро можно будет идти вперед!

Тельцы

Не смотрите на витрины: у вас может появиться соблазн накупить себе летних обновок, да побольше. В этом нет ничего плохого, просто сегодня неподходящий день для шопинга!

Близнецы

Солнце сегодня в разрушительном градусе вашего знака, а значит, энергетика многих представителей знака будет понижена. Не нагружайте себя делами, больше отдыхайте!

Раки

Луна в вашем знаке проницательна и способна предвидеть будущее. Запомните сегодняшний сон и следите за подсказками, которые посылает Вселенная.

Львы

На работе или учебе вас ждут новости, которые на первый взгляд покажутся прекрасными, но опасайтесь подводных камней. Не торопитесь радоваться и на что-то соглашаться!

Девы

Мысли об отпуске могут привести вас на сайты по продаже билетов и бронирования туров. Смотреть все это можно, а вот покупать не стоит, подождите еще несколько дней!

Весы

"Не все золото, что блестит", - напоминают звезды. Сегодня вы попадете под очарование своих собеседников. Красиво говорить умеют многие, но стоит ли этому верить?

Скорпионы

Луна и Нептун поддерживают вас, помогая на невидимом фронте чутья и интуиции. Воспользуйтесь своей способностью видеть то, что скрывают собеседники под вежливой улыбкой.

Стрельцы

Вы сможете сегодня понять сигналы, которые посылает ваш организм, и сделать выводы о своем состоянии. Может быть, вы давно не были в отпуске и пора отдохнуть?

Козероги

Путь к любви и романтике в эти дни проходит через заросли репейника и колючек. Может быть, вы передумаете туда идти? Поберегите свое сердце и не открывайте никому душу!

Водолеи

На вас могут свалиться новые домашние обязанности, за которые, кстати, никто не скажет вам спасибо. Не ждите, когда вам станет обидно, расставляйте точки над i уже сегодня!

Рыбы

Вы сегодня можете испытывать трудности в личной жизни, творчестве, занятиях спортом, отношениях с детьми. Но этот непростой период научит вас не делить мир на черное и белое!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"