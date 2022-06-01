ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал соцподдержку сиротам Донбасса

15:48
  • среда
  • 01 июня 2022

Россия сделает для этого все возможное

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить мерами социальной поддержки детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей. Об этом в среду, 1 июня, рассказал президент России Владимир Путин.
В России число беженцев с Украины и из Донбасса превысило 1,55 млн

Проводя по видеосвязи встречу с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава", российский лидер отметил, что в Международный день защиты детей, нельзя не вспомнить о детях Донбасса, конечно, которые восемь лет подвергались смертельной опасности. Многие были ранены и погибли в результате войны, развязанной киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных.

В связи с этим президент заверил, что Россия предпримет все, чтобы обеспечить этих детей мерами социальной поддержки. Речь идет и об организации медицинской помощи, и о получении образования, интересной и востребованной специальности.

Детям, которые потеряли близких, помогут обрести любящие, дружные и щедрые семьи, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в образовательные учреждения Крыма приняли уже почти полторы тысячи детей и подростков, которые покинули опасные районы Донбасса и Украины. В Крыму с детьми работают психологи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи
Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.