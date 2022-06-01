Путин пообещал соцподдержку сиротам Донбасса

Россия сделает для этого все возможное

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить мерами социальной поддержки детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей. Об этом в среду, 1 июня, рассказал президент России Владимир Путин.

Проводя по видеосвязи встречу с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава", российский лидер отметил, что в Международный день защиты детей, нельзя не вспомнить о детях Донбасса, конечно, которые восемь лет подвергались смертельной опасности. Многие были ранены и погибли в результате войны, развязанной киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных.

В связи с этим президент заверил, что Россия предпримет все, чтобы обеспечить этих детей мерами социальной поддержки. Речь идет и об организации медицинской помощи, и о получении образования, интересной и востребованной специальности.

Детям, которые потеряли близких, помогут обрести любящие, дружные и щедрые семьи, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в образовательные учреждения Крыма приняли уже почти полторы тысячи детей и подростков, которые покинули опасные районы Донбасса и Украины. В Крыму с детьми работают психологи.

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