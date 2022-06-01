Маск пригрозил уволить всех, кто не вернется с удаленки

Сотрудники Tesla получили от босса письмо с предупреждением
Американский предприниматель Илон Маск разослал письмо внутренним руководителям компании Tesla, которой владеет. Тема - "Удаленная работа больше не принимается".
"Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Bloomberg.
Там также сказано, что все исключения должны обсуждаться лично с Маском.
Компания Tesla Motors - разработчик и производитель электромобилей - была основана в 2003 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"