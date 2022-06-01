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В Центре Гамалеи объяснили летальные случаи при обезьяньей оспе

15:45
  • среда
  • 01 июня 2022

Заболевание передается воздушно-капельным путем

Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем. Этот вирус не слишком заразный - для инфицирования человеку необходим длительный контакт лицом к лицу с зараженным. А случаи смерти от обезьяньей оспы связаны с осложнениями, вызванными отсутствием надлежащего лечения, пояснил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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"Может возникнуть сепсис и бактериальная пневмония, здесь нужны антибиотики. Если этого не делать — возможны летальные исходы. В России и Европе летальные случаи, думаю, будут минимальны", — цитируют Альтштейна "Известия".

ВОЗ зафиксировала в мире 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах. В России случаев инфекции не зафиксировано. Альтштейн считает, что угрозы новой пандемии в настоящее время нет.

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