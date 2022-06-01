"Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане

"Прогресс МС-20" отправится на МКС 3 июня

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18" расстыковался с Международной космической станцией и был затоплен в Тихом океане, передает пресс-служба "Роскосмоса" в Telegram.

"В 14:11:19 по московскому времени был включён маршевый двигатель на торможение, отработав четыре минуты, он сообщил "грузовику" тормозной импульс в 123 м/с, после чего "Прогресс" сошёл с орбиты и прекратил своё существование", - сказано в сообщении.

Несгоревшие фрагменты упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. В госкорпорации добавили, что были выполнены все процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

"Прогресс МС-20" отправится на МКС 3 июня с космодрома Байконур.

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