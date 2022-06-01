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Министр науки объяснил изменения отечественной системы образования

16:00
  • среда
  • 01 июня 2022

Это не говорит о коренном сломе системы

В новых условиях стало очевидно, что российская система высшего образования должна претерпеть существенные изменения. Об этом в среду, 1 июня, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Россия решила выйти из Болонской системы образования

Глава Минобрнауки отметил, что с одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, адаптацией экономики к новым реалиям.

С другой стороны, за 20 лет внедрения базовых особенностей Болонской системы стало очевидно, что ряд из них не способствует достижению тех целей, которые были поставлены перед Россией изначально. В частности, поступление в магистратуру без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования, рассказал Фальков.

Однако министр подчеркнул, что это не означает, что необходим коренной слом — на старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования "надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел".

Вузы совместно с реальным сектором экономики, исходя из новых вызовов, должны принимать взвешенные решения и определить, какие форматы нужны для развития конкретных отраслей. Также необходимо интегрировать в новую образовательную систему все лучшее, что было в нашей истории, отмечается в Telegram-канале Минобрнауки.

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев ранее заявил, что отказ страны от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе. Он добавил, что Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет, причем будет учтен весь накопленный Россией предыдущий опыт в этой области.

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Валерий Фальков
Валерий Фальков
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