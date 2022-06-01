Москалькова прокомментировала отставку украинской коллеги

За увольнение Людмилы Денисовой проголосовала Верховная рада

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на увольнение омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

"Людмилу Денисову отправили в отставку. Давно пора... Все, что случилось, закономерно: если ты не хочешь исполнять порученное дело, оно неизбежно оставляет тебя", - написала Москалькова в Telegram.

Она добавила, что сразу после начала спецоперации обратилась к Денисовой с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам, но получила отказ в оскорбительной форме.

Ранее за увольнение Денисовой проголосовала Верховная рада. Это связано с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.

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