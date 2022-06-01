Путин назвал нынешнюю ситуацию экстраординарной

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в среду на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", что у страны всегда хватает проблем.

"Ничего здесь необычного на самом деле не происходит, хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе - это, конечно, экстраординарная ситуация", - уточнил глава государства (цитата по РИА "Новости").

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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