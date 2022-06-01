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Путин назвал эффективной работу фонда "Круг добра"

18:02
  • среда
  • 01 июня 2022

В этом году поддержку смогли получить более трех тысяч детей

Вопросы, связанные с работой фонда "Круг добра", президент России Владимир Путин сегодня обсудил с председателем правления фонда, протоиереем Александром Ткаченко. Фонд был создан по инициативе президента для помощи детям с редкими заболеваниями.

Фонд работает с января прошлого года и пополняется за счёт поступлений от повышенной ставки НДФЛ - на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год. Лечение требует больших средств. Закупаются медикаменты, не зарегистрированные в России. В этом году поддержку смогли получить более трех тысяч детей. Бюджет фонда в этом году оказался больше, чем планировалось. Это позволит оказывать помощь тем пациентам, кто уже достиг совершеннолетия. Президент поддержал это предложение.

"Знаю, что фонд работает устойчиво – даже больше средств, чем предполагалось, 82 миллиарда [поступило], поэтому средств там достаточно. Знаю, что у Вас есть вопросы по поводу того, как дальше построить [работу], и подготовлен отчёт за прошедший год. На мой взгляд, работа проделана большая, и ведётся она эффективно", - заявил Путин.

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