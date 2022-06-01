Эксперт: Украина поддалась убеждению побыть американским прокси

Вероника Крашенинникова убеждена, что Киев использует граждан в интересах США в войне против России

Требования Киева к Западу по поводу поставок РСЗО переходят все рамки и приличия и являются прямой провокацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Под давлением украинских властей Германия согласилась передать четыре установки реактивной системы залпового огня. Правда, как выяснилось, сначала их ещё нужно произвести. Новый пакет военной помощи Киеву готовят и в США. При этом президент США Джо Байден продолжает настаивать: Вашингтон не собирается идти на конфронтацию с Москвой.

На видео — тренировочные пуски ракетных систем залпового огня "Хаймарс". Это самые современные американские РСЗО — аналог российского "Смерча". Поражает цели на расстоянии от 30 до 300 километров. В зависимости от боеприпаса. Именно такую дальнобойную артиллерию Киев постоянно выпрашивает у Запада. И вот Джо Байден объявил: в новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов войдут и РСЗО "Хаймарс", которые потенциально могут взять под прицел европейскую часть России. Но это вовсе не прямая конфронтация с Москвой, уверяет он.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания из Москвы. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", - заявил Байден.

США уверяют: Киев получит только ракетные системы, которые бьют на 80 километров. Но ведь та же Польша, у которой есть на вооружении "Хаймарсы", с удовольствием поставит боеприпасы с большей дальностью полёта.

"Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию. Но смотрите, мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Про обстрелы с украинской стороны Белгородской и Курской областей на Западе предпочитают не знать. Про то, как Зеленский в ходе предвыборной гонки обещал раз и навсегда покончить с войной в Донбассе и как он потом не исполнял Минские соглашения, забыли. В нашем МИДе подчеркнули: любая передача оружия Киеву может увеличить риск прямого столкновения России и США, а Вашингтон ничего не делает для деэскалации украинского кризиса.

"То, чего требует, причём так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, это уже переходит все рамки и приличия, и дипломатического общения. Во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Российская сторона неоднократно заявляла: накачивание Украины военной помощью лишь увеличивает количество жертв. Но англосаксы настаивают: воевать до последнего украинца.

"С 2004 года было понятно, что Соединённые Штаты будут стремиться - и скорее даже перешли - к превращению Украины в свой плацдарм против России. США всегда, практически всегда, в истории XX века так или иначе вели военные действия, пытались менять правительства на более лояльные своим интересам. Ну, и что же. Украина поддалась вот этому убеждению побыть американским прокси и использовать своих граждан в интересах Соединённых Штатов в войне против России", - заявила генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

И вот до последнего колеблющаяся Германия - то поставляем вооружения, то не поставляем - сдалась. Канцлер Олаф Шольц проглотил неоднократные оскорбления со стороны официального Киева и выдавил обещание.

"В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. Правительство решило поставить системы IRIS-T - это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ. Также на Украину будет поставлена высокосовременная радиолокационная станция", - заявил Шольц.

Одна неувязка: немецкие ПВО и радары смогут быть развернуты на Украине не раньше ноября. Обещанного Киеву попросту нет в резервах Бундесвера. Все это еще нужно произвести. Один IRIS-Т, может, и успеют к концу осени. Еще девять будут собирать несколько лет. Советник президента Украины решил поторопить Берлин в духе КВН.

— Господин Шольц, мы тут пополняем немецкий бюджет. А где наше оружие?

Креатив получился на двоечку. За знание истории. В картошку и якобы баварские сосиски Арестович воткнул флаги Бельгии, а не Германии.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, Артем Боев, "ТВ Центр".

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