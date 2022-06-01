Московское отделение ЕР начало подготовку к муниципальной кампании

Среди участников предварительного голосования в этом году почти 30% составили кандидаты младше 25 лет

Замсекретаря МГРО партии "Единая Россия" Кирилл Щитов призвал коллег активнее готовиться к муниципальной избирательной кампании. Обращаясь к координаторам и председателям общественных советов партпроектов на совещании, Щитов заявил о необходимости поддержать кандидатов и подготовить реальные и эффективные инструменты для их продвижения.

Председатель совместного оперативного штаба по поддержке экономики Москвы, председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов поддержал идею настроить партпроекты на предвыборную работу. Он заявил, что проблематика малого бизнеса тесно переплетается с вопросами местной власти.

"Партия "Единая Россия" сегодня предпринимает все необходимые усилия, чтобы противодействовать санкциям, наладить процесс перехода экономики на рельсы импортозамещения. Особенно много усилий партия направляет на поддержку малого и среднего бизнеса, и предприниматели это видят и ценят. Это наши союзники на предстоящих выборах", - отметил Платонов.

Также член комитета Госдумы по промышленности и торговле, региональный координатор проектов "Предпринимательство" и "Выбирай свое" Евгений Нифантьев напомнил, что среди участников предварительного голосования в этом году почти 30% составили кандидаты младше 25 лет.

"Молодежь и студенты острее всех чувствуют перемены и понимают, что сейчас открываются окна возможностей. На днях мэр Москвы сообщил, что уже более миллиона москвичей зарегистрированы в качестве самозанятых - и среди них большую долю составляет молодежь. Новое поколение готово идти в политику, в предпринимательство. И в рамках муниципальных выборов, в рамках развития партийных проектов мы можем сделать шаги навстречу: показать, что стать депутатом, открыть свое дело - не так сложно, как кажется поначалу", - сказал Нифантьев.

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