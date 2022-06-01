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Лавров заявил, что Киев переходит все рамки приличия

16:52
  • среда
  • 01 июня 2022

Поставки американских РСЗО создадут риски для глобальной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что требования Киева к Западу о поставках РСЗО являются провокацией и "переходят все рамки приличия".
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Если Украина получит американские РСЗО, есть риски вовлечения в конфликт третьих стран, добавил он.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства заметил, что Москва слышит из Вашингтона разумную позицию о поставках оружия Украине.

Как уточнил Лавров, страны Залива подтвердили готовность сотрудничества в рамках ОПЕК+. При этом Турция может помочь в разминировании украинских портов, передает ТАСС.

Кроме того, глава МИД прокомментировал слова канцлера Германии о том, что ФРГ станет главной военной силой в Евросоюзе. "Я исхожу из того, что это должно быть услышано европейскими партнерами Германии и должно стать предметом разговора", - сказал Лавров.

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