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Назван ежедневный доход России от экспорта газа и нефти

17:20
  • среда
  • 01 июня 2022

В 2022-м общая сумма будет на 20% большем, чем в 2021-м

Агентство Bloomberg сообщило, что по итогам года средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти может достичь около 800 миллионов долларов.

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Как отмечается в материале, санкции Запада были направлены на то, чтобы нанести удар "российской военной машине", но она "все еще продолжает в значительной степени работать".

По подсчетам экспертов, в 2022 году Россия получит за экспорт энергоносителей 285 миллиардов долларов - на 20% больше, чем в 2021-м. По выражению Bloomberg, в настоящее время "сундуки России переполнены".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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