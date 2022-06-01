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В Госдуме заявили, что Донбасс "зачистят" в ближайшее время

17:48
  • среда
  • 01 июня 2022

Спецоперация России идет по плану

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что территории Донецкой и Луганской народных республик практически полностью освобождены.

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"Завершается зачистка Северодонецка. Я думаю, что в ближайшее время вся территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований", - добавил парламентарий (цитата по РИА "Новости").

По словам Картаполова, операция идет по плану, главная задача - сохранение жизни российских военных и "перемалывание" все еще оказывающих сопротивление украинских формирований.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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