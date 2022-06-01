Правительство Москвы и УФАС обсудили меры поддержки рекламной отрасли

Участники совещания договорились о постоянном взаимодействии

В Москве обсудили меры поддержки рекламной отрасли. Вопрос подняли на совещании управления Федеральной антимонопольной службы по Москве с операторами наружной рекламы в столичном департаменте СМИ и рекламы.

Представители Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, ООО "Русс Аутдор", ООО "Гэллэри Сервис", ООО "РАСВЭРО", ООО "Волна", АО "ХПО" выразили мнение о необходимости содействия сохранению и развитию отрасли наружной рекламы в Москве.

Представители профильного департамента правительства Москвы и УФАС подчеркнули понимание и обеспокоенность в отношении перспектив развития отрасли в Москве.

По итогам совещания участники договорились о постоянном взаимодействии для обеспечения устойчивого состояния рекламной сферы Москвы.

Ранее в ФАС предложили продлить срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год, предоставить отсрочку платежей по ним, а также снизить размер платежей.

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