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Блинкен: Киев не будет применять американские РСЗО против России

18:33
  • среда
  • 01 июня 2022

США продолжат осуществлять военные поставки

Как заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, украинские власти дали Вашингтону гарантии того, что американские РСЗО, которые будут переданы Украине, не станут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России, пишет РИА "Новости".

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При этом Блинкен уточнил, что США продолжат осуществлять военные поставки Киеву, "адаптируя помощь в зависимости от обстановки".

Ранее в Кремле заявили, что действия США не способствуют мирному урегулированию. Как добавил министр иностранных дел Сергей Лавров, возникает риск вовлечения в конфликт третьих стран.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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