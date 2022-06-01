Эксперты предупредили о резком подорожании алмазов

Предложение сейчас находится на минимуме с 2008 года

Как следует из прогноза аналитиков Bank of America, на который ссылается "Интерфакс", в этом году цены на мировом рынке алмазов могут подскочить на 15%. Это связано с растущим спросом и сокращающимся предложением.

Вместе с тем прогноз увеличения цен на 2023 год был повышен до 4%.

Эксперты уточняют, что цены на алмазы обычно обгоняют инфляцию. Около 50% мирового спроса приходится на США.

Предложение алмазов сейчас находится на минимуме с 2008 года. Ситуацию усугубляют западные санкции против компании "АЛРОСА", говорят аналитики.

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