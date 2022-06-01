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Российский дипломат опоздал на выступление в ООН

19:17
  • среда
  • 01 июня 2022

Ему поздно выдали американскую визу

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Григорий Машков с опозданием выступил на заседании комитета Совбеза ООН, передает РИА Новости.

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"Я сожалею, что я не смог выступить вчера в связи с тем, что виза была предоставлена с определенной задержкой и по сути стоял вопрос о моем персональном решении вообще не ехать", - сказал дипломат.

Он добавил, что все же признателен американским коллегам за то, что они все-таки выдали визу.

В ходе заседания рассматривалось исполнение резолюции ООН 1540. Ее приняли в апреле 2004 года. Документ подтверждает, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности.

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