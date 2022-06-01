В Крыму отменят масочный режим

С 6 июня СИЗы больше не нужно будет носить в общественных местах и транспорте

В Крыму с 6 июня отменяется масочный режим — средства индивидуальной защиты больше не нужно будет носить в общественных местах и транспорте. Глава республики Сергей Аксенов связал изменения с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Указ о режиме повышенной готовности обновят в ближайшее время, написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил масочный режим в регионе с 1 июня.

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