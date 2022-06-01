В этом году онлайн-квест посвящен вопросу снижения водного следа, рационального и вдумчивого потребления

Регистрация участников квеста "Вода.Онлайн" продлится до 24 июня. Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы мероприятия. В этом году онлайн-экоквест посвящен вопросу снижения водного следа, рационального и вдумчивого потребления.

"Приняв участие в квесте, ты на простых примерах поймешь, что бережное отношение к воде уже сейчас – это не просто тренд, а жизненная необходимость. И убедишься, что экономное потребление — это совсем не сложно и даже интересно", — говорится на сайте квеста.

Заявки принимают от студентов вузов и ссузов из России в возрасте от 15 до 30 лет.

Этапы квеста:

21 апреля — 24 июня — регистрация участников;

28 апреля — 24 июня — выполнение заданий;

30 июня — объявление итогов.

Организаторы обещают познакомить участников с культурой бережного потребления. Им расскажут, как комфортно сократить свой "водный след" и придерживаться экологичного образа жизни.

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