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Регистрация участников квеста "Вода.Онлайн" продлится до 24 июня

19:38
  • среда
  • 01 июня 2022

В этом году онлайн-квест посвящен вопросу снижения водного следа, рационального и вдумчивого потребления

Регистрация участников квеста "Вода.Онлайн" продлится до 24 июня. Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы мероприятия. В этом году онлайн-экоквест посвящен вопросу снижения водного следа, рационального и вдумчивого потребления.

"Приняв участие в квесте, ты на простых примерах поймешь, что бережное отношение к воде уже сейчас – это не просто тренд, а жизненная необходимость. И убедишься, что экономное потребление — это совсем не сложно и даже интересно", — говорится на сайте квеста.

Заявки принимают от студентов вузов и ссузов из России в возрасте от 15 до 30 лет.

Этапы квеста:

  • 21 апреля — 24 июня — регистрация участников;
  • 28 апреля — 24 июня — выполнение заданий;
  • 30 июня — объявление итогов.

Организаторы обещают познакомить участников с культурой бережного потребления. Им расскажут, как комфортно сократить свой "водный след" и придерживаться экологичного образа жизни.

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