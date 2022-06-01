Депутат Госдумы поздравил воспитанников центра соцреабилитации в Москве с Днем защиты детей

Александр Мажуга отметил, что одна из главных целей ЕР - обеспечить благополучие семей с детьми

Депутат Госдумы Александр Мажуга в рамках акции "На здоровье" поздравил воспитанников отделения социальной реабилитации детей-инвалидов центра соцобслуживания "Тушино" с Днем защиты детей и вручил им подарки. Об этом сообщила пресс-служба МГРО партии "Единая Россия".

Мажуга отметил, что одна из главных целей ЕР - обеспечить благополучие семей с детьми. Так, в народной программе поставлена задача создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей семьи, а, наоборот, гарантировало бы большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

"Не менее важная задача партии - строительство современных детских садов и школ, игровых городков и спортивных площадок. Наша цель - создать необходимые условия для творчества и содержательного досуга, чтобы ребята росли здоровыми, умными, добрыми и счастливыми", - добавил депутат.

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