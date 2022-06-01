Безработица в России обновила исторический минимум

Росстат представил статистику за апрель

В апреле 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 4%, говорится в докладе Росстата.

Прежде минимум фиксировался в феврале и марте 2022 года - 4,1%.

"В апреле 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2022 года составил 4% (без исключения сезонного фактора)", - сказано в документе.

Уточняется, что к концу апреля 2022 года на учете в службе занятости состояли 800 тысяч человек. Из них 500 тысяч получали пособие по безработице.

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