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Выпуск легковых авто в России упал почти в семь раз

20:14
  • среда
  • 01 июня 2022

В апреле был установлен рекордно низкий показатель

Как свидетельствуют данные Росстата, в апреле производство легковых автомобилей в России упало в 6,8 раза (на 85,4%) по сравнению с апрелем 2021 года.

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Установлен рекордно низкий показатель - 19,9 тысячи машин.

Отмечено, что за январь-апрель российские автозаводы произвели примерно 264 тысяч легковых автомобилей.

Грузовиков в апреле выпустили 12,3 тысячи штук. Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей упало на 59,5%, до 13,2 тысячи единиц.

Уточняется, что в апреле 2020 года, когда были введены жесткие ограничения из-за коронавируса, в России произвели 30 тысяч легковых машин, передает "Интерфакс".

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