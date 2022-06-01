В ЛНР рассказали о потайных тропах для снабжения ВСУ

Две основные дороги легко достает артиллерия

Ещё один важный стратегический пункт в Донбассе находится практически под полным контролем наших военных. В Северодонецке при поддержке подразделений народной милиции ЛНР идёт зачистка отдельных районов. На освобождённых территориях жителям уже не нужно сидеть в укрытиях. Активные боевые действия разворачиваются на подступах к соседнему Лисичанску. Украинская армия и националистические группировки сдают позиции по всему направлению.

Это кадры из Северодонецка. В городе уже находятся российские войска и бойцы ЛНР. Националисты отступили, бросив свои позиции, которые они традиционно оборудовали прямо во дворах или многоэтажках. Мирных людей под угрозой расправы вынуждали отдавать своё жилье боевикам. В квартирах остались неиспользованные боеприпасы. Местные жители рассказывают, что боевики занимались мародерством. А всё что не смогли унести при отступлении, сожгли.

Северодонецк освобожден - зачистка жилого сектора продолжается. Идут бои на подступах к соседнему Лисичанску. Бойцы ЛНР предлагают противнику сдаться и тем самым сохранить себе жизнь. Как это уже сделали тысячи украинских солдат. На этих кадрах - подготовка агитационных снарядов, которые летят в сторону позиций ВСУ. Внутри вместо фугаса - листовки. До цели - около 10 километров. Расчёт получает команду открыть огонь.

Агитационными снарядами бойцы Народной милиции ЛНР ведут огонь в направлении Попасной, Золотого и Северодонецка. Работают артиллерийские расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Калибром 122 мм.

Нормальное снабжение группировки ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска уже невозможно. Две основные дороги, ведущие из Артёмовска, переименованного Украиной в Бахмут, легко достаёт наша артиллерия. Так работают гаубицы Д-30. Ураганный огонь обеспечивают расчеты РСЗО.

"Сейчас они пытаются использовать так называемые потайные тропы, которые идут под лесополосами. Но, сразу хочу отметить, что вся эта территория ЛНР по тактико-техническим характеристикам наших средств наблюдения и обнаружения полностью покрывается", - заявил Андрей Марочко, официальный представитель Народной милиции ЛНР.

То есть крышка "северодонецкого котла" уже в руках российских артиллеристов и пилотов боевой авиации, которая активнейшим образом применяется здесь. Эти кадры выложили в Сеть герои нашего времени - бойцы передового подразделения ВДВ, которое сейчас на подступах к Лисичанску.

Западная пресса уже открыто признаёт упадок настроений группировки ВСУ в районе Северодонецка. В бой бросают необученных резервистов, которые либо отказываются выполнять поставленные задачи, либо сдаются в плен.

"Психологически тяжело было, потому что начались обстрелы, посадки. Люди тоже не выдержали. Говорят, мы не рассчитывали на такой накал страстей. Мы всё-таки люди гражданские. И двое написали отказ, рапорт. Скажем так, половина нашего взвода, половина мобилизованных, пошли в отказ", - рассказал военнопленный Дмитрий Марков.

Украинские вояки ещё и сдают оружие, или просто бросают его, отступая. Вот, например, в руках наших бойцов американский гранатомет МК-19. Он пригодится в деле освобождения Донбасса.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". ЛНР.

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